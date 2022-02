Jefe comunal de lunes a viernes y albañil por los fines de semana. Así son los días de Carlos Irusta, el intendente de la localidad de Nicolás Bruzzone, en el extremo sur de la provincia de Córdoba, a 370 kilómetros de la capital provincial.

Irusta, quien es maestro mayor de obras usa las horas libres que le deja su labor en la comuna, para trabajar en un plan de viviendas que concretará la casa propia para varias familias del pueblo, según se conoció en estos días.

Con su oficio de toda la vida, el intendente participa en la demarcación, edificación de cimientos y colocación de ladrillos, en unos terrenos que fueron otorgados a familias de la localidad, en una tarea que realiza sábados y domingos.

“Mi intención es poder ayudarlos en lo que esté a mi alcance. Yo estoy acá gracias a los vecinos y en lo que sea quiero colaborar con ellos, aunque sólo represente un pequeño granito de arena”, comentó en declaraciones a diario Puntal.

Albañil de profesión

Seguidamente, recordó que ser albañil no le es algo novedoso: “Para mí, este trabajo es normal porque vengo de ahí, de la humildad. Me pone muy feliz ver que el pueblo va creciendo de a poquito, día a día. Eso me da muchas pilas para seguir”, se entusiasmó.

“Hay familias que por ahí quieren ir poniendo de a un ladrillo o un block y yo les puedo facilitar marcar, colocar cimientos y arrancar con la primera y segunda fila, que es lo más difícil, para que ellos continúen”, relató.

Por último, ratificó el compromiso con la tarea: “Desde acá, de la Comuna, lo que sea arena, una bolsa de cemento, escombros o colaborar con la parte de albañilería, pueden contar conmigo”, cerró.