¿Dybala llega a la final de la Europa League?, la triste declaración de José Mourinho

El entrenador de la Roma, José Mourinho, habló este jueves sobre la posibilidad de que Paulo Dybala juegue la final de la Europa League contra Sevilla este miércoles 31 de mayo en Budapest, Turquía.

El DT portugués fue consultado por el estado físico de la “Joya” luego del empate a 2 contra Salernitana el lunes 22 de este mes. “¿Cómo está Dybala? Mal. ¿Y en 10 días? No lo sé, no soy optimista”, había dicho The Special One.

En la previa del duelo contra Fiorentina por la fecha 37 del Calcio, Mourinho fue nuevamente preguntado por la situación del cordobés. “No creo que pueda jugar en Budapest, pero sinceramente también espero que pueda estar en el banco”, indicó este 25 de mayo en la conferencia de prensa.

Paulo Dybala celebra el pasaje a la final de la Roma (Prensa Roma)

Luego, explicó por qué el exInstituto estuvo en el encuentro por los cuartos de final ante el conjunto de los Países Bajos: “Con el Feyenoord estábamos fuera de competición y saliendo desde el banco nos llevó a la prórroga”.

En este sentido, reveló que se conformaría si Dybala “sale como suplente y puede dar 20 minutos de su esfuerzo. De esta manera, indica el plus que le da el campeón del Mundo al conjunto de la capital italiana.

¿Cuándo se lesionó Dybala?

Cabe recordar, que Dybala no está al 100 por ciento desde lo físico por una lesión que sufrió en el tobillo izquierdo producto de una dura entrada de José Luis Palomino, defensor de Atalanta. La misma fue el 24 de abril en la derrota por 3 a 1.