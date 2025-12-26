Dólar blue en Córdoba: por las nubes, en cuánto cerró este viernes 26 de diciembre

El dólar blue en Córdoba abrió este viernes 26 de diciembre al mismo valor de cierre del miércoles 24. Con el correr de la jornada, la divisa registró un incremento de 25 unidades y se posiciona por encima de los 1.450 pesos por unidad previo al último fin de semana del año.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes con los siguientes valores: 1.489 pesos para la compra y 1.521 pesos para la venta. En horas de la tarde, cotizó a 1.514 para la compra y 1.546 para la venta

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.