Vía Córdoba / precios

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este viernes 19 de diciembre

Seguí la cotización de la divisa en el último día hábil de la semana.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

19 de diciembre de 2025,

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este viernes 19 de diciembre
El valor del dólar blue en Córdoba este viernes 19 de diciembre.

Luego de que el banco JP Morgan brindara un nuevo diagnóstico y las previsiones de la entidad sobre el esquema monetario actualizado por el Banco Central, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 19 de diciembre al mismo valor de cierre del jueves 18.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 19 de diciembre con los siguientes valores: 1.474 pesos para la compra y 1.505 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

Temas Relacionados

MÁS DE precios
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS