Dólar blue en Córdoba: en cuánto cotiza la divisa este jueves 18 de diciembre

Luego de la sesión en la Cámara de Diputados en la que se trató el Presupuesto 2026, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 18 de diciembre al mismo valor de cierre del miércoles 17.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 18 de diciembre con los siguientes valores: 1.484 pesos para la compra y 1.515 pesos para la venta. En horas del mediodía, registró una baja de cinco unidades para costar: 1.479 para la compra y 1.510 para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.