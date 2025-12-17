Vía Córdoba / precios

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este miércoles 17 de diciembre

La moneda acumuló dos subas en las últimas 48 horas.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

17 de diciembre de 2025,

La cotización del dólar blue en Córdoba este miércoles 17 de diciembre.

En la víspera a la sesión en la Cámara de Diputados en la que se tratará el Presupuesto 2026, el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 17 de diciembre al mismo valor de cierre del martes 16.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 17 de diciembre con los siguientes valores: 1.484 pesos para la compra y 1.515 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

