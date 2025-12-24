Vía Córdoba / precios

Dólar blue en Córdoba: en cuánto cotiza la divisa este miércoles 24 de diciembre

El valor de la divisa internacional registró una importante suba en las primeras 24 horas de la semana.

Redacción Vía Córdoba

24 de diciembre de 2025,

El valor del dólar blue en Córdoba.

El dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 24 de diciembre al mismo valor de cierre del martes 23. De esta forma, la moneda extranjera mantiene su valor cerca a los 1.500 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles con los siguientes valores: 1.489 pesos para la compra y 1.521 pesos para la venta. Se espera que sufra modificaciones a lo largo de la jornada.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

