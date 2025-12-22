Dólar blue en Córdoba: por las nubes, así abrió la divisa este lunes 22 de diciembre

Tras una semana de subas y bajas, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes 22 de diciembre al mismo valor de cierre del viernes 19. En este sentido, aún se mantiene por encima de los 1.400 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes con los siguientes valores: 1.469 pesos para la compra y 1.500 pesos para la venta. Se espera que sufra modificaciones durante la jornada.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.