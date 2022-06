En 2013, Esteban Lizo partió desde Córdoba a cumplir su sueño: recorrer todos los países de Sudamérica. Con la compañía de su moto Honda Falcón 400, el cordobés logró llegar a 20 países, pero todavía resta Urugay y Chile. Ahora, rifa su vehículo para poder concluir con el objetivo.

La Honda Falcón se convirtió en una casa rodante de recuerdos. Foto: gentileza.

Las rutas llevaron al cordobés a conocer Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, Méjico, Cuba, Venezuela, Guyana (ex colonia Inglesa), Guyana Francesa, Surinam y Brasil. En un viaje de seis años y casi 300 mil kilómetros, Esteban vivió experiencias increíbles a bordo de su vehículo.

Perú fue uno de los primeros países del itinerario de viaje. Foto: gentileza.

Sin embargo, y a pesar de la melancolía que le significa, decidió rifar su Honda Falcón para poder comprar un nuevo vehículo que le permita concluir su objetivo: llegar a Chile, Uruguay, y las 23 provincias de Argentina.

La Honda Falcon 400 tiene 300 mil kilómetros que se equiparan a la cantidad de historias vividas durante el viaje. Foto: gentileza.

Cómo participar de la rifa

“La moto tiene 300 mil kilómetros y ya no le puedo pedir más. Ahora la idea es continuar el viaje con un nuevo vehículo. Pero antes, quiero darle un final épico por eso la estoy sorteando para poder comprar otra y seguir viajando por los lugares que me faltan” compartió Esteban a Vía Córdoba.

Los números tienen un valor de 500 pesos, que pueden adquirirse a través del 3548543772. El sorteo se llevará a cabo el 9 de julio, en el marco del Cross Road, un evento a realizarse en Carlos Paz.

Rifa su moto, a través de números a 500 pesos. Foto: gentileza

Una historia de viajes y experiencias

“Salí el 4 de abril de 2013 con la idea de cumplir un sueño: recorrer todos los países de Latinoamérica. Me fui con poco dinero, trabajé en el camino y estuve seis años viajando siempre a bordo de mi moto”, cuenta.

Los seis años de viaje fueron hechos en su mayoría arriba de la moto. Foto: gentileza.

Recuerda que, a pesar de las vicisitudes, el viaje le permitió conocer mucha buena gente. En este sentido, compartió: “Nunca pagué un hotel, siempre hubo alguien que me invitó o un desconocido que me alojó en su casa; y en todos lados me han brindado todo. La gente me ha ayudado muchísimo”.

Con 20 países en su haber, las experiencias han sido miles, y Esteban ha sido uno de los pocos turistas que ha podido ingresar a Las Guayanas, colonias europeas ubicadas al norte de Brasil, que no suelen recibir extranjeros y el acceso a sus territorios es muy dificultoso.

El cordobés fue uno de los pocos extranjeros en poder ingresar a Las Guayanas. Foto: Gentileza

“Ingresar a Guyana fue muy difícil, lo hice por un camino de tierra con lluvias intensas. Fueron cuatro días para 400 kilómetros. Es un camino que sólo lo hacen camiones 6x6, que están talando la selva. Por el lado de Guyana es una odisea. No son muchos los que se animan a llegar”, explica el cordobés.

Aseguró que el camino de ingreso a Guyana, no fue nada sencillo. Foto: Gentileza

Pese a estas dificultades, el viajero aseguró que las tres colonias fueron “un viaje, dentro del viaje”. “Es como estar en otro continente. Como prácticamente no tienen contacto con los otros países de Sudamérica, ya que todo lo que llega va en barcos desde Inglaterra, Países Bajos y Francia. Podes ver a muchos hindúes, javaneses, asiáticos, africanos. La diversidad y el choque cultural es muy grande, es ver rostros, costumbres y comidas muy diferentes a las que conocemos”, detalla.

Partió en 2013 y logró conocer casi todo Sudamérica. Foto: Gentileza

Todas sus historias quedaron plasmadas en un libro que escribió al regresar a Córdoba en 2019. “Después de 6 años de viaje volví a Córdoba a visitar a mi familia y aproveché para escribir un libro del viaje, que está a la venta y se llama A donde me lleve la vida”, compartió. Además, Esteban compartió sus vivencias en su canal de Youtube e Instagram.