¡Todo por un sueño! Simón Vergara se subió, en Colombia, hace más de un año al lomo de su mula para poder asistir al Festival Nacional de Doma y Folklore. Este lunes llegó a su destino.

En 2018 se enamoró del histórico festival y se prometió volver. De esta forma, el año pasado partió desde Ubaté, en Colombia, y recorrió diferentes localidades y países hasta llegar al Anfiteatro José Hernández.

“Ha habido más cosas hermosas que difíciles. Difícil es todo”, declaró Vergara a Cadena 3. Incluso uno de esos momentos difíciles le tocó vivir en Perú: “Dije ‘me vuelvo, me voy para la casa’. Era verano, el sol estaba muy fuerte, iba en altura a más de 4 mil metros. Por dos meses la comida empezó a escasear porque la gente hace las cosechas y la guarda, tenían poca y no te vendían o no te recibían en la casa”, detalló. Finalmente sus padres lo convencieron para que siga el viaje.

Claro que el festival también le toca justo en el corazón, es que Simón es amansador de caballos y trabaja permanentemente en contacto con ellos.

Para lograr este viaje estuvo dos meses por Ecuador, cinco meses en Perú, un mes y medio en Bolivia y desde hace poco más de un mes está en Argentina.