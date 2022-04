Una mujer denunció un intento de estafa en la ciudad de Villa María. La vecina relató que la llamaron haciéndose pasar por personal de una reconocida tarjeta de Córdoba. Asegura que la llamada buscaba alertarla por una supuesta compra y le solicitaban los datos de verificación.

“Me llamaron diciéndome que quisieron usar mi tarjeta para hacer una compra por MercadoLibre, que pusieron un número mal y la compra se bloqueó. Por este motivo, me pedían mis datos para cancelar la compra”, comenzó contando la mujer a Villa María Ya.

La mujer asegura que los delincuentes tenían su nombre y apellido e incluso número de documento, pero en la llamada le pedían el número de tarjeta VISA y el código de verificación. “Les dije que me iba a llegar hasta la sucursal que hay en Villa María e iba a arreglar todo ahí, pero el sujeto me decía que quería bloquear mi cuenta para que no le pase nada”, manifestó la mujer.

Ante la negativa por parte de la víctima, los estafadores le cortaron el teléfono, por lo cual esta vecina decidió hacer pública la situación para alertar a otros ciudadanos. “Tengan cuidado, no den ningún dato”, sentenció.