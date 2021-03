El exsubdirector general de Seguridad de Capital Sur, Gonzalo Cumplido declaró este viernes en la Fiscalía del Distrito 1, Turno 3 por el caso de Blas Correas, el joven de 17 años que murió alcanzado por las balas policiales.

La acusación del fiscal José Mana contra Cumplido, el más alto jefe policial es por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal supone que el deber de este comisario mayor era constituirse donde fue asesinado Blas y allí tomar directivas.

Se le reprocha que, por su función, debería haber concurrido al lugar de los hechos una vez que su subordinado inmediato, el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo, le comunicó lo que estaba sucediendo en avenida Vélez Sársfield frente al complejo Pablo Pizzurno

“Estoy conmocionado y sorprendido. Voy a tratar de saber cuál es el hecho que me adjudica”, dijo Cumplido a los periodistas presentes al presentarse ante el fiscal.

Y al salir agregó en Mitre Córdoba: “Al ingresar estaba preocupado, me voy peor. No tengo nada que ver con el hecho por el que se me achaca”.