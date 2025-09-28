De un técnico muy querido en Talleres: “Va a salir todo bien, hay que tenerle fe”

Talleres volvió a ganar después de ocho fechas, primera vez en el Kempes en este Torneo Clausura, con el 1 a 0 frente a Sarmiento que ratificó su repunte y le permitió tomar distancia de sus dos rivales directos en la zona de descenso. Falta todavía, con el clásico ante Belgrano en la próxima fecha y un fíxture complejo.

Así lo entiende Arnaldo Sialle, extécnico Albiazul que lo ascendió a la B Nacional en 2013, y expresó su confianza: “En Talleres va a salir todo bien, hay que tenerle fe”.

Sialle, cada tanto, deja frases "picantes".

En una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos, el actual entrenador de Flandria en la B Metropolitana afirmó: "Por lo que representa Talleres es difícil pensar en una posibilidad de descender. Hay que lucharla. Con Tigre ya tendría que haber ganado... No hay una fórmula exacta para salir de estas situaciones, es trabajo y tranquilidad“.

Talleres venció a Sarmiento en el estadio Kempes con gol de Nahuel Bustos. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Cacho” Sialle no deja de sorprenderse por el mal año de Talleres, de aquella final ganada ante River para acá en el tiempo. “El equipo venía un poco mal acostumbrado, jugando cosas importante, salió campeón hace poco. Así es el fútbol... A (Carlos) Tevez lo veo bien, firme, seguro, y eso a mi me da tranquilidad”.

TALLERES, LO MEJOR PARA EL DT

“Sin dudas el ascenso con Talleres fue de lo más importante que me pasó en mi carrera como técnico. Salir campeón con Newell’s como jugador y lo que conseguimos en Talleres fue lo mejor que me pasó“, aseguró ”Cacho" Sialle.

Arnaldo Sialle, el DT de Olimpo de Bahía Blanca

Y completó: “Tengo un montón de amigos en Córdoba, antes de fin de año voy a tratar de ir para allá. En los tres años en Talleres hice muchas amistades. La gente todavía se acuerda de mi”.