Crimen en el acto gremial de Córdoba: Liliana, madre de la mujer asesinada, dijo “me destrozaron la vida”

El asesinato de Gabriela Mónica Stefi Pérez (24) el sábado al mediodía en medio del acto del gremio Soelsac sacudió los cimientos de la sociedad en Córdoba. Este martes, Liliana, su madre, habló este martes y aseveró: “Me destrozaron la vida”.

“‘Sí o sí tengo que estar’ me dijo. Era para que no le faltara el trabajo”, expresó la mujer en diálogo con Mitre Córdoba. En este sentido, apuntó contra la remuneración porque “le daban un sueldo de mierda que no le alcanzaba para nada”.

Familiares y amigos de Gabriela Pérez marchan por las calles del centro de la ciudad de Córdoba pidiendo justicia por la muerte de la joven en medio de una balacera entre supuestas facciones sindicales del gremio de la limpieza Soelsac

“Me dijo que ya volvía, nunca volvió, me la devolvieron en un cajón. Dejaron a una hija sin su madre”, expresó entre lágrimas la madre que explicó que a su hija le renovaban el contrato “cada tres meses”.

QUIÉN ERA GABRIELA, LA JOVEN ASESINADA EN UN ACTO DE SOELSAC

Gabriela tenía 24 años, era mamá de una pequeña de 5 años. Desde hace tres, trabajaba como empleada de limpieza en la Municipalidad de Córdoba. Fue la única víctima fatal en el acto gremial de Soelsac.

Gabriela Stefi Pérez tenía 24 años, estaba en pareja y era madre de una criatura de 5 años.

Sus hermanas señalan que asistió para no perder su puesto de trabajo. “Hace unos días, le hicieron firmar un contrato para diciembre. Entonces, ella estaba ahí para no perder su trabajo. Tenía que estar presente en todas las marchas y actos para no perderlo”, dijo Gisel, otra de las hermanas de Gabriela.

Ese sábado, estaba con su hermana sentada en la misma mesa. Sin embargo, una bala, que aún no se sabe de dónde llegó, la alcanzó. “Cuando la gente empezó a correr, busco a mi hermana y no la encontraba. Bajé la mirada, y estaba en el piso, moviéndose para todos lados, yo la quería ayudar y nadie me ayudaba”, recordó Dalma, de los últimos momentos de la joven.

Si bien Gabriela logró llegar al Hospital Córdoba, los profesionales de salud nada pudieron hacer para revertir su cuadro.