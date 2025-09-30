Cortes de luz en Córdoba: Epec informó los barrios y las localidades afectadas este martes 30 de septiembre

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en 13 barrios y ocho puntos de la provincia.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este martes.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este martes tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE MARTES EN CÓRDOBA

De 7.30 a 8 y de 16.30 a 17:

Villa Carlos Paz : Barrio José Muñoz. Barrio La Cuesta. Barrio Los Manantiales. Barrio Miguel Muñoz A. Barrio Las Malvinas. Barrio Villa Independencia. Barrio Villa del Río. Barrio Las Rosas. Barrio Centro de Inquilinos. Barrio Industrial. Barrio Altos San Pedro. Barrio Miguel Muñoz B. Barrio El Canal. Barrio Solares de las Ensenadas. Barrio Sol y Río. Barrio Playas de Oro. Barrio Altos de Carlos Paz. Barrio Las Ensenadas. Barrio La Quinta (2ª, 3ª y 4ª sección). Barrio Los Carolinos. Barrio 400 viviendas. Barrio Loteo H. Barrio Las Colinas.

San Antonio de Arredondo.

Mayu Sumaj.

Tala Huasi.

Villa Icho Cruz.

Cuesta Blanca.

De 8 a 11.30:

Córdoba: Barrio Yofre Norte. Barrio Vivero Norte. Barrio La Hortensia. Barrio Yofre. Barrio Yofre Sud.



De 8 a 8.30:

Villa Allende : Barrio Lomas Oeste. Barrio Complejo Cinco Hoyos. Barrio San Isidro. Barrio VAS Shopping.



De 8 a 11:

Villa Allende : Barrio La Morada. Barrio Antigua Estancia. Barrio Comarcas de Allende. Barrio Norte I.



De 8 a 8.15:

Despeñaderos.

San Agustín .

Córdoba: Barrio Santa Ana. Barrio Tranviario. Barrio Salvador. Barrio Alto Alberdi.



De 10.30 a 11.30:

Córdoba: Calle Salta, entre las calles 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe.



De 11 a 11.30:

Villa Allende: Barrio Lomas Oeste. Barrio La Morada. Barrio Complejo Cinco Hoyos. Barrio San Isidro. VAS Shopping.



De 11.30 a 13.30:

Córdoba: Área comprendida por las calles Salta, bulevar Guzmán, Rosario de Santa Fe y avenida Olmos.



De 13 a 13.15:

Despeñaderos.

San Agustín.

De 13.30 a 17.30: Motivo: