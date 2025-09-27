Epec confirmó cortes de luz en Córdoba en más de 80 barrios este sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en 85 barrios y 14 puntos de la provincia.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este sábado y domingo.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este sábado y domingo tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE SÁBADO EN CÓRDOBA

De 7 a 10.30:

San Francisco: Barrio Chalet. Barrio Consolata. Barrio Dos Hermanos. Barrio 9 de septiembre.

Río Ceballos : Barrio San Ambrosio. Barrio Villa La Selva. Barrio Belo Horizonte. Barrio Altos del Cuadrado.



De 8 a 11.30:

Córdoba: Barrio Pueyrredón. Barrio Alto Pueyrredón. Barrio Villa Belgrano. Barrio Granja de Funes. Barrio Argüello.



De 13.30 a 17.30:

Córdoba : Barrio Solares de Santa María. Barrio Los Olmos. Barrio Loteo Mutual Docente. Barrio SMATA. Barrio Loteo Santa Mónica. Barrio Parque Atlántica.



De 14.30 a 17.30:

Córdoba: Barrio 24 de septiembre.



LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE DOMINGO EN CÓRDOBA

De 6.30 a 9.30:

Córdoba: Barrio Ampliación José Ignacio Díaz 2ª y 3ª sección. Barrio 4 de febrero. Barrio Marcos Sastre. Barrio Obras Sanitarias. Barrio Jardines del Sud. Barrio S.E.P. Barrio Cerveceros. Barrio Ampliación Cerveceros. Barrio Quintas de Italia. Barrio Camino San Carlos. Barrio Viejo Algarrobo. Barrio Callejón de Arias. Barrio Solares del Sur. Barrio Villa Rivadavia Anexo. Barrio Coronel Olmedo. Barrio Fincas del Sur. Barrio Las Cañuelas. Predio Piedras Blancas. Camino 60 Cuadras. Barrio San Antonio. Barrio Inaudi. Zona rural de Camino San Carlos. Barrio Rocío del Sur. Barrio San Fernando. Barrio Ampliación San Fernando. Barrio Ampliación Kennedy. Barrio Jardín Hipódromo. Barrio Ampliación General Artigas. Barrio Parque Alameda. Barrio Ampliación Jardín Espinosa. Barrio Country Club. Barrio Villa San Isidro. Barrio Tejas del Sur. Barrio Las Cañitas. Barrio Aires del Sur. Barrio Barrancas del Sur. Barrio Jardín. Barrio Jardín Espinosa. Barrio Jardines del Jockey. Barrio Santa Rita. Barrio Quintas de las Flores. Barrio Terra Nostra I y II. Sector comprendido por Av. O´Higgins entre Celso Barrios y Av. Circunvalación. Barrio Parque San Antonio. Barrio 2 de abril. Barrio Las Huertillas. Barrio Tejas de la Candelaria. Barrio Inaudi. Barrio Posta de Vargas. Barrio Los Mimbres. Barrio Country Los Mimbres. Barrio Country Las Moras. Barrio Distrito Sur. Barrio Obispo Angelelli. Barrio Ciudad de los Niños. Barrio Nuestro Hogar III. Barrio Villa San Carlos. Barrio Country Jockey Club. Barrio Residencial San Carlos. Barrio La Luisita. Barrio Villa Eucarística. Barrio Claros del Bosque Barrio Las Lilas.



De 7 a 7.10, de 10.50 a 11 y de 12.50 a 13:

Dalmacio.

Vèlez Sarsfield.

Ticino.

De 7 a 10.30:

Río Cuarto: Sector comprendido por Ruta Nacional nº 30 camino a Achiras. Zona del Bañado. Cementerio Perpetual. Complejo Aoita. Achiras Rural. Loteo La Antonia. Barrio Pasaje San José.



De 7 a 10:

Villa María : Barrio Ameghino. Barrio Lamadrid. Barrio Centro Norte.



De 7 a 11:

Rio Tercero.

Corralito.

Monte Ralo .

Las Perdices.

De 7.30 a 12.30:

Córdoba : Sector comprendido por calle Obispo Salguero, entre Bv. Illia y Rondeau, en forma parcial.



De 8 a 8.10:

Colazo.

James Craik.

Las Junturas.

De 8 a 13:

Córdoba: Barrio San Ramón. Barrio El Quebrachal.



De 8 a 11:

Córdoba: Barrio La France. Barrio Las Margaritas. Barrio Alto Verde. Barrio Altos de San Martín.



De 8.30 a 12.30:

Córdoba: Sector comprendido por calles Av. Colón, 9 de julio, Neuquén e Ingeniero López. Barrio Quintas de Ferreyra.



De 9 a 11:

Córdoba : Área comprendida entre Bv. Illía y las calles Paraná, Balcarse, Rondeau y Transito Cáceres.



De 10.30 a 12:

Córdoba : Barrio San Martín.



De 12 a 14.30:

Córdoba : Área comprendida por la calle Zuñiga de Acevedo entre Costanera y Castro Barros.





