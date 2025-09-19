Vía Córdoba / EPEC

Cortes de luz en Córdoba: Epec confirmó las zonas afectadas este viernes 19 de septiembre

La empresa provincial enumeró los sectores que padecen interrupciones en el servicio durante varias horas. Mirá los detalles.

19 de septiembre de 2025

Corte de luz masivo en la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz)

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en un barrio y 10 puntos de la provincia.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este viernes.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este viernes tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE VIERNES EN CÓRDOBA

De 6.15 a 7 y de 14.30 a 15.15:

  • Canals.
  • Santa María.

De 7 a 7.15 y de 14.30 a 14.45:

  • Embalse.
  • La Cruz.

De 7 a 10:

  • Carlos Paz:
    • Barrio Centro Nuevo.

De 8 a 12:

  • Cosquín: 
    • Barrio Villa Pan de Azúcar Este.

De 8 a 11:

  • El Quebrachal, zona rural.

De 8 a 13.30:

  • Córdoba:
    • Barrio José Ignacio Díaz 3º Sección.

De 8 a 11:

  • Unquillo:
    • Barrio Los Quebrachitos.

De 8 a 8.15 y de 10.45 a 11:

  • Unquillo:
    • Barrio Villa Diaz.
    • Barrio Lomas del Supay.
    • Barrio Quebrada Honda.
    • Barrio Las Ensenadas.
    • Barrio Villa Cabana.
    • Barrio Las Marías.

De 9 a 12:

  • Cerro La Colmena.

De 14 a 17.45:

  • Villa de María, lado sur de la Ruta Nacional 9.


