“Es Córdoba, la avenida del mal, la avenida del infierno. Una avenida que de no existir la Argentina de seguro que sería potencia, pero lamentablemente Córdoba todavía existe y nos encontramos en una situación difícil”, esa polémica frase del periodista de C5N Diego Iglesias se viralizó este martes y generó la indignación de una gran cantidad de personas.

El fragmento del programa “Mañanas argentinas” que se emite por ese canal fue compartido por la Diputada nacional y vicepresidenta del bloque PRO, Soher El Sukaria. En el mismo se ve que con una cámara recorren justamente la avenida que lleva el nombre Córdoba y por eso el periodista aprovecha para emitir su “disimulada” crítica.

Además, por si no había quedado clara su postura, redobló la apuesta al decir: “Más allá de mi clara posición ideológica, que la planteo con firmeza respecto a la avenida Córdoba, porque la verdad no me callo nada, no le tengo miedo a los poderes fácticos, reales. Voy a seguir diciendo lo que pienso de Córdoba”.

De eso se tomó El Sukaria para compartirlo y también opinar al respecto: “Para C5N los cordobeses somos “la avenida del mal, la avenida del infierno” y agregan que si no existiéramos “la Argentina sería potencia”. Así son: destilan odio y desprecio por el que piensa diferente. ¿Yo? ¡Más cordobesa que nunca!”, escribió la diputada.

El periodista de C5N redobló la apuesta en Twitter. @IglesiasDiego | Twitter

A su turno Diego Iglesias siguió en Twitter con la polémica y respondió un tuit diciendo: “Esa avenida debe morir”.