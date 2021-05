Día a día los hechos de inseguridad aumentan vertiginosamente en Córdoba. En este caso, se trató de una familia de barrio Quebrada de las Rosas, quienes fueron asaltados dentro de su domicilio. Pero en este caso, el susto y miedo fue tal, que la dueña de casa sufrió un infarto, y debió ser hospitalizada.

El hecho ocurrió el pasado viernes, a las 14. El esposo de la víctima acababa de salir y ella estaba en la cocina. En ese momento, tres delincuentes se metieron a la casa y la redujeron violentamente. Toda la situación quedó filmada, y se puede observar cómo los asaltantes la golpean, la tiran al suelo y la atan.

El suceso fue tan agresivo, que Elsa -la dueña de casa- se infartó luego del hecho. “Me desesperé y empecé a gritar porque mis dos hijos estaban arriba, en la planta alta de la casa. Mi intención era gritar o retenerlos para que ellos escucharan y llamen a la Policía”, comentó la mujer a El Doce.

Sobre los momentos antes del infarto, Elsa señaló: “Ellos me ataron, después me llevaron al consultorio, donde me encapucharon para que no les viera la cara. Ahí tocó el timbre un policía, ellos se dieron cuenta, me soltaron, salieron por el garage y se produjo un tiroteo”.

Finalmente, tras todo el episodio, la mujer detalló: “Mi casa se llenó de policías, cuando me relajé, a eso de las 17, me empezó a doler el pecho y cuando desperté estaba acá en el Cardiológico”.

La mujer fue internada en el Instituto Cardiológico de Córdoba. Debió permanecer dos días en terapia intensiva; sin embargo, ahora se encuentra en sala común y deberá de recuperarse del infarto.