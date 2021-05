En Córdoba los primeros fríos complican la asistencia de los alumnos a las escuelas, muchos de ellos por la falta de abrigo y calzado apropiado para las bajas temperaturas, advierten desde el gremio docente Uepc, que reclama que estas condiciones “siguen generando mayor desigualdad”.

Mirá también: el método que analiza la Provincia para los próximos meses de clases.

La alerta la da Zulema Miretti, secretaria Adjunta de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que dice que hay chicos que han comenzado a faltar “porque no tienen vestimenta o calzado adecuados”, dijo en declaraciones a radio Universidad.

“Esta situación sigue generando mayor desigualdad. Hay padres que ya no envían sus hijos a la escuela, no sólo por el frío sino porque no tienen vestimenta o calzados adecuados para enviarlos”, lamentó la sindicalista.

Seguidamente, hizo referencia no poder contar con el Paicor, en estos días: “una copa de leche caliente o un plato de comida caliente podrían aminorar el frío pero no existen”, expresó.