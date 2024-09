Córdoba: crece la protesta en La Calera por el peaje en la ruta E-55

Vecinos autoconvocados de La Calera y del barrio cerrado Lomas de la Carolina se manifestaron este viernes con carteles, bombos y banderas, para exigir la eliminación del peaje y que la Legislatura avance en el proyecto en abril de este año, que apoya este reclamo.

“Queremos sacarlo. No puede haber un peaje ahí porque es un ejido de la ciudad de La Calera”, plantearon los vecinos de esta ciudad aledaña a la capital cordobesa. El intendente Fernando Rambaldi, presente en el relcamo, señaló en La Voz: “Factura U$S 3,5 millones por año. Es el 50% del presupuesto mío para manejar toda La Calera. No se invierte en la misma ruta. Uno cruza La Calera hacia el paredón y se cruza a una ruta completamente abandonada”.

Protesta de vecinos de La Calera en el peaje (Facundo Luque / La Voz)

Y añadió: “No hay luces, no hay senda, hay un colegio en el medio y tengo que poner yo inspectores. El mantenimiento no está, la ruta ya existía, construyeron tres kilómetros que ya los pagamos. Estamos bancando obras que no se hacen en nuestra localidad”.

PROYECTO DE LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA POR EL PEAJE

El 11 de abril, los legisladores Rodrigo Agrelo, Luciana Echevarría, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi, Alejandra Ferrero, Walter Nostrala, Patricia Botta y Pablo Gvozdenovich presentaron en la Unicameral un proyecto que pide el cese en el cobro del peaje en el ingreso a La Calera.

“La única herramienta que hay es que la Legislatura disponga por ley que ese peaje no puede seguir ahí. Es violatorio al contrato original porque no se admite que los peajes estén dentro de la Capital. Además no han hecho ni obras ni mantenimiento. Toda la plata queda en Caminos de las Sierras”, expuso Agrelo.

“l Gobierno tiene que entender que este peaje puede ubicarlo en otro lugar. Y que los vecinos no tengan que pagar $ 100 mil para entrar y salir de La Calera por mes. Hay que sacarlo”, concluyó el intendente Rambaldi.

“Esto divide barrios de la misma ciudad de Córdoba. Los de la Carolina pagamos, pero Las Delicias no. Hay una calle que divide y ellos no pagan peaje. Afecta a los vecinos y provoca desigualdad entre ambos. La ilegalidad de este peaje es inocultable. Pago por 400 metros”, se quejó una vecina.