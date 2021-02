En el marco de que este sábado 6 de febrero se cumplen seis meses del asesinato de Blas Correas a manos de la Policía, es por eso que familiares y amigos realizarán una suelta de globos en conmemoración.

Familiares y amigos convocaron una "suelta de globos" a seis meses del crimen de Blas Correas

Además, invitaron a sumarse en las redes cambiando la foto de perfil por la de un globo negro.

Según detallaron, se hará un pequeño acto a partir de las 20 horas en la Plaza Enoch de Aguiar en Altos de Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba. El lugar tiene un valor especial para la familia de Blas ya que el joven creció jugando en esa plaza.

En el comunicado sostienen “esperamos la presencia de todo aquel que quiera un cambio, que quiera justicia, que quiera acompañarnos en este pedido”

Además Soledad Laciar, mamá de Blas, posteó la invitación en su cuenta de Facebook: “Invito a todos que nos acompañen como lo han hecho hasta ahora para que no haya un Blas más. #JusticiaPorBlas”.

“Me cuesta hacer el duelo. Es la primera vez que paso por esto. Pero me siento más fuerte de poder estar parada y poder soltar un globo en nombre de mi hijo”, afirmó en el programa Es por Acá por Radio Universidad.

Y agregó: “Muchas veces uno hasta justificó estos casos. Uno veía una noticia que dispararon, pero que venían armados y uno empieza a dudar de todo. Con mi hijo intentaron hacer lo mismo y no pudieron. Quisieron implantar un arma y no pudieron. Quisieron armar una escena y no pudieron. No lo digo yo, lo dice la Justicia”.