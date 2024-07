Conmovedor: le regalaron una camioneta al hombre de 75 años que sufrió el robo de su flete en Córdoba

Américo Reartes es un hombre de 75 años que sufrió el robo del flete que usaba para trabajar y moverse por Córdoba. Su historia conmovió a la sociedad, quien tuvo un conmovedor gesto: le regalaron una camioneta y el video trascendió en las redes.

LE ROBARON EL FLETE QUE USABA PARA TRABAJAR EN CÓRDOBA

“Tengo que hacer fletes, con la plata no me alcanza para comprar los remedios. Me cortaron las manos”, había lamentado entre lágrimas Reartes, en diálogo con El Doce. Sandra, una de sus descendientes explicó que “su camioneta era su otra hija”.

La camioneta que le robaron al hombre de 75 años en Córdoba. Foto: El Doce

“Estas lauchas le hacen daño a la persona que menos maldad tiene en el barrio”, expresó sobre su padre, quien se vio sustancialmente perjudicado a nivel laboral y personal. Ante este escenario, los vecinos iniciaron una colecta de seis millones de pesos para reponer el rodado.

CÓRDOBA: LE REGALARON UNA CAMIONETA AL HOMBRE DE 75 AÑOS

Pero el correr de los días hizo que la movida solidaria se convierta en un tierno accionar por parte de la sociedad. Juan Pablo Rodríguez llevó engañado a Américo a una radio para informar de la colecta.

“El tatata, como le dicen sus nietos, no tenía ni idea que íbamos camino a devolverle la felicidad”, explicó el cordobés que hace este tipo de acciones. Luego de hacerle una broma y mostrarle un auto viejo, apareció la camioneta nueva para que Américo siga peleando la diaria y dando el ejemplo.

“Gracias, no se cómo agradecerle chicos. Estoy totalmente agradecido”, concluyó emocionado el agasajado de esta hermosa historia en Córdoba. “Todavía existe gente buena, gracias a todos los que colaboraron”, cerró Sandra.