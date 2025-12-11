El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 11 de diciembre una alerta amarilla por tormenta en diferentes sectores de la provincia de Córdoba. De este modo, ratifica el abrupto cambio de tiempo que había anunciado a inicios de semana.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 11 de diciembre

El ente nacional comunicó que el cuarto día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 20°C. Al mismo tiempo, entre un 10 a un 40 por ciento de probabilidades de precipitaciones aisladas y vientos desde el sector sur.

Con el transcurrir de las horas, espera que la temperatura máxima llegue hasta los 30°C y la brisa se reduzca y rote hacia el norte y noroeste. Por su parte, las chances de tormentas fuertes se posicionan entre un 70 y un 100 por ciento durante la tarde.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta por tormenta este jueves 11 de diciembre

El SMN emitió una alerta amarilla por tormenta para 11 departamentos de la provincia de Córdoba:

Tulumba. Totoral. Ischilín. Cruz del Eje. Minas. Punilla. Pocho. San Alberto. Colón. Santa María. Capital.

Las tormentas serán de variada intensidad y algunas localmente fuertes, según el anticipo del SMN. Estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

Alerta por tormenta en Córdoba este jueves 11 de diciembre.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual”, indicó el ente meteorológico. Cabe destacar que, esto último puede variar en función de la región.

Qué hacer ante una alerta por tormenta en Córdoba

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Pronóstico extendido para Córdoba