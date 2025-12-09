Cuándo llegará el abrupto cambio de tiempo en la ciudad de Córdoba

La primera semana corta de diciembre en la provincia de Córdoba se presenta con un clima que alienta a salir y aprovechar cada jornada, excepto por el jueves. Las temperaturas máximas pronosticadas rondarán los 34°C y serán interrumpidas por un cambio abrupto de tiempo.

Abrupto cambio de tiempo: cuándo llegará a Córdoba

Las temperaturas mínimas se mantendrán entre 18 y 20°C durante esta semana. El viento será muy leve, con un ambiente estable y sin sobresaltos para los habitantes. Este panorama es ideal para quienes busquen realizar diversas actividades al aire libre. Aunque el clima se mantiene bueno durante casi todos los días, el jueves 11 se pronostican lluvias aisladas en el territorio. La máxima para esa jornada será de 29°C.

El pronóstico detallado indica cómo variarán las condiciones día por día en Córdoba. El miércoles 10 de diciembre se espera una mínima de 18° y una máxima de 32°. Asimismo, las marcas térmicas comenzarán a subir significativamente a partir del viernes 12. Ese día la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 34°. Para cerrar la semana, el domingo 14 mostrará un descenso con una máxima de 29° y una mínima de 20°, con chaparrones por la mañana.