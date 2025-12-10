Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: caluroso, cómo estará el tiempo este miércoles 10 de diciembre

Las condiciones detallan una jornada con altas temperaturas. Mirá el pronóstico extendido.

10 de diciembre de 2025
Redacción Vía Córdoba

10 de diciembre de 2025,

Clima en Córdoba: caluroso, cómo estará el tiempo este miércoles 10 de diciembre
Jornada ideal para disfrutar del aire libre en la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en la ciudad de Córdoba este miércoles 10 de diciembre. Se espera que la jornada sea calurosa y la antesala de un abrupto cambio de tiempo, según su pronóstico extendido.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 10 de diciembre

El segundo día hábil de esta corta semana tiene una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 32°C. Por su parte, el cielo estará entre algo a parcialmente nublado sin mayores cambios.

Máxima de 32°C en Córdoba para este miércoles 10 de diciembre. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Máxima de 32°C en Córdoba para este miércoles 10 de diciembre. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En paralelo, el viento desde el sector norte y noreste soplará entre los los siete y los 22 kilómetros por hora (km/h). En el anochecer, se estima que las nubes seguirán cubriendo una parte del panorama y la temperatura ronde en los 27°C.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Jueves. Mínima de 21°C y máxima de 29°C. Tormentas aisladas toda la jornada.
  • Viernes. Mínima de 19°C y máxima de 34°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
  • Sábado. Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Cielo algo nublado toda la jornada.

