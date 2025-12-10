Clima en Córdoba: caluroso, cómo estará el tiempo este miércoles 10 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en la ciudad de Córdoba este miércoles 10 de diciembre. Se espera que la jornada sea calurosa y la antesala de un abrupto cambio de tiempo, según su pronóstico extendido.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 10 de diciembre

El segundo día hábil de esta corta semana tiene una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 32°C. Por su parte, el cielo estará entre algo a parcialmente nublado sin mayores cambios.

Máxima de 32°C en Córdoba para este miércoles 10 de diciembre. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En paralelo, el viento desde el sector norte y noreste soplará entre los los siete y los 22 kilómetros por hora (km/h). En el anochecer, se estima que las nubes seguirán cubriendo una parte del panorama y la temperatura ronde en los 27°C.

Pronóstico extendido para Córdoba