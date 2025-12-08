Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo seguirá el tiempo este lunes 8 de diciembre

Para este feriado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estaría el tiempo en Córdoba. En este sentido, para este lunes 8 de diciembre se prevé precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 8 de diciembre

Para este lunes, se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 26°C. Asimismo, se esperan lloviznas durante toda la mañana. El resto de la jornada permanecerá parcialmente nublado, y no se prevén precipitaciones en la semana.

Pronóstico extendido para Córdoba