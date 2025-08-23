Los efectivos de la Municipalidad recibieron una denuncia en el Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA). Luego de un operativo, constataron y clausuraron un renombrado frigorífico de Córdoba por tirar restos de carne a la calle.

Clausuraron un renombrado frigorífico de Córdoba por tirar restos de carne a la calle

Se trata del Frigorífico Carnevali, ubicado en la avenida Rancagua al 3.860, a metros de la concurrida Circunvalación. “El comercio había arrojado grandes cantidades de restos cárnicos, entre los que se encontraban huesos y trozos de carne, además de bolsas de plástico y papel”, describieron.

El frigorífico lanzó restos de carne, huesos y bolsas a la vía pública.

La clausura responde al incumplimiento de la normativa municipal que establece que las instituciones que realicen actividades comerciales deben contratar su propio servicio de recolección privada de residuos, según detallaron desde el Palacio 6 de Julio.

De este modo, el comercio quedó cerrado preventivamente. En caso de ver situaciones similares, la comunidad puede comunicarse con el (IPA) llamando al 3512089570 de 8 a 17.