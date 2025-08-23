Vía Córdoba / Clausura

Clausuraron un renombrado frigorífico de Córdoba por tirar restos de carne a la calle

La Municipalidad aseguró que la empresa arrojó grandes cantidades de huesos y compartió las imágenes de la infracción.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

23 de agosto de 2025,

Clausuraron un renombrado frigorífico de Córdoba por tirar restos de carne a la calle
El negocio lanzó grandes cantidades de restos cárnicos a la calle y recibió múltiples denuncias por ello.

Los efectivos de la Municipalidad recibieron una denuncia en el Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA). Luego de un operativo, constataron y clausuraron un renombrado frigorífico de Córdoba por tirar restos de carne a la calle.

Clausuraron un renombrado frigorífico de Córdoba por tirar restos de carne a la calle

Se trata del Frigorífico Carnevali, ubicado en la avenida Rancagua al 3.860, a metros de la concurrida Circunvalación. “El comercio había arrojado grandes cantidades de restos cárnicos, entre los que se encontraban huesos y trozos de carne, además de bolsas de plástico y papel”, describieron.

El frigorífico lanzó restos de carne, huesos y bolsas a la vía pública.
El frigorífico lanzó restos de carne, huesos y bolsas a la vía pública.

La clausura responde al incumplimiento de la normativa municipal que establece que las instituciones que realicen actividades comerciales deben contratar su propio servicio de recolección privada de residuos, según detallaron desde el Palacio 6 de Julio.

De este modo, el comercio quedó cerrado preventivamente. En caso de ver situaciones similares, la comunidad puede comunicarse con el (IPA) llamando al 3512089570 de 8 a 17.

Temas Relacionados

MÁS DE Clausura
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS