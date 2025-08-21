Córdoba: clausuraron dos comercios por vender medicamentos sin autorización

La Dirección General de Fiscalización y Control, una dependencia clave del Ministerio de Bioagroindustria, ejecutó una serie de inspecciones en la ciudad de Córdoba. Los operativos se focalizaron en diversos establecimientos comerciales, tanto forrajerías como supuestas veterinarias.

El propósito primordial de estas acciones fue corroborar el fiel cumplimiento de la Ley Provincial N° 5142 y su posterior modificación N° 6429. Esta legislación es crucial para garantizar la venta responsable de productos zooterápicos. Como resultado de estos controles, se clausuraron dos comercios.

Clausuraron dos comercios que vendían medicamentos de manera ilegal

De acuerdo a la información oficial, los sitios carecían de la habilitación oficial y el registro correspondiente, requisitos obligatorios para funcionar en este rubro. Una deficiencia crítica identificada fue la ausencia de un médico veterinario responsable, figura indispensable para la dispensa y el manejo adecuado de los insumos zooterápicos.

Desde la cartera de Bioagroindustria, se enfatizó la importancia de que la comercialización de cualquier producto destinado a la salud animal se realice exclusivamente en lugares habilitados y bajo estricta supervisión profesional. Las autoridades subrayaron que el incumplimiento de estas disposiciones legales no solo compromete seriamente el bienestar de los animales, que pueden recibir tratamientos inadecuados o productos defectuosos, sino que también representa un riesgo tangible para la salud de las personas que conviven con ellos o manipulan dichos insumos.

Para salvaguardar la salud pública y animal, las autoridades pusieron a disposición canales para que la ciudadanía pueda realizar consultas o denuncias. Un número de atención telefónica gratuito, 0800-888-82476, se encuentra operativo, así como una plataforma digital oficial.