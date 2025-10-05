Carlos Tevez y el empate de Talleres: “Conforme no estoy, hicimos poco de lo que practicamos”

“Esperaba mucho más. Queríamos darle una alegría a la gente y no lo pudimos hacer. El empate me parece justo. Hay que pensar más en el equipo y dejar de pensar en el descenso“. Textual de Carlos Tevez, técnico de Talleres, por el empate en cero con Belgrano en el Kempes.

“Conforme no estoy, no me conformo con un empate de local. Hicimos poco de lo que practicamos en la semana. Son clásicos, no veo clásicos que se jueguen lindo. Yo también esperaba algo más, pero no tengo un joystick para hacer mover a los chicos”, observó el “Apache”.

Talleres ante Belgrano, por la fecha 11 del Torneo Clausura. (Ramiro Pereyra / La Voz).

Y reconoció: “Entramos dormidos en los primeros 15 o 20 minutos del segundo tiempo, y después lo pudimos revertir”. En eso le dio la razón a su colega Ricardo Zielinski, quien vio mejor a Belgrano en el complemento.

Por último, Tevez explicó la sorpresiva presencia de Mateo Cáceres en el once titular, uno de los refuerzos del semestre con menos rodaje, y que entró para aportar marca en la franja central: “Lo vi muy bien en la semana y por eso fue titular hoy”.

EL ELOGIO DE TEVEZ A LOS HINCHAS DE TALLERES

Las mejores fotos del clásico entre Talleres y Belgrano. (Javier Ferreyra y Ramiro Pereyra / La Voz).

“Lo de la gente fue fantástico, por eso estoy triste. La gente llenó la cancha, empujó, y queríamos darle una alegría con el triunfo en el clásico”, expresó Carlos Tevez.