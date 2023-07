Brutal robo piraña en Córdoba: la historia de una joven se viralizó y la despidieron del trabajo

Una joven fue sorprendida por un grupo de mujeres que la atacaron bajo la modalidad robo piraña en Nueva Córdoba. La víctima viralizó su caso en las redes sociales y desde el trabajo le mandaron un mensaje despidiéndola.

El caso tuvo lugar el domingo a la madrugada sobre la Av. José Manuel Estrada, cuando Abril salía de trabajar de un bar. “Cuando faltaban 10 metros para que llegara al ingreso del departamento cinco chicas me atacaron. Tres me pegaron y me querían sacar la cartera”, comentó en diálogo con El Doce.

En ese momento, un chico la asistió y ayudó a ahuyentar a las ladronas. Luego, la acompañó hasta su casa y esperó a que llegara la Policía. En medio del pánico, el hombre se fue y Abril no pudo agradecerle, así que, decidió hacer una campaña en Twitter para encontrarlo.

“Lo quería encontrar porque fue el único que estuvo ahí, me contuvo, logró que la Policía las individualizara a las mujeres que me atacaron”, detalló. Finalmente, pudo dar con Leo, el joven que la auxilió esa noche.

La víctima comentó que a través de la viralización del caso le escribieron otras chicas que fueron asaltadas por la misma pandilla esa misma noche. “Parece que estaban dando vueltas entre las cuadras de Independencia y Buenos Aires”, expresó.

La historia de la joven se viralizó y la despidieron del trabajo

Abril estudia abogacía y trabajaba en un estudio jurídico. Los fines de semana suele ser contratada por un bar de Nueva Córdoba. Sin embargo, el lunes, fue hacer la denuncia correspondiente del asalto y se retrasó por lo que llegó más tarde al estudio.

“Me vieron que estaba muy nerviosa y me dijeron que me tomara dos días. Pero no alcancé a llegar a mi casa que me dijeron ‘chau’”. La estudiante dijo que la echaron a través de un mensaje de texto y sin más explicaciones. “Supongo que lo hicieron para no llevar más problemas”, concluyó.