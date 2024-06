Brutal femicidido en Córdoba; la asesinaron a golpes y con un arma blanca

Un nuevo femicidio sacude a Córdoba. Una mujer fue asesinada a golpes y con arma blanca en un departamento del barrio General Paz, de la ciudad Capital. Su pareja, un hombre de 39 años quedó detenido por la Policía y en las próximas hora será imputado por homicidio calificado por una fiscalía de violencia familiar, confiaron fuentes oficiales a La Voz.

Femicidio en un departamento de barrio General Paz de Córdoba. (Ramiro Pereyra)

La víctima presentaba una herida cortante en el cuello y golpes. No reaccionaba. Cuando llegó el servicio de emergencia, ya estaba sin vida. El hombre habría intentado autoinflingirse algunos cortes, por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Urgencias. Voceros del caso señalaron que quedó detenido por orden judicial y se espera su imputación.

Con este nuevo crimen, ya suman al menos cuatro los femicidios directos cometidos en lo que va del corriente 2024 en la provincia de Córdoba, según registros propios del diario. Además, hubo un femicidio vinculante (un niño).

LO QUE SE SABE DEL FEMICIDIO EN BARRIO GENERAL PAZ

Este domingo se agregó otro caso a la trágica lista. Sucedió en un departamento ubicado en el primer piso en calle Catamarca al 1061 del barrio General Paz. La víctima fue identificada como Verónica Heredia, quien tenía 34 años. El hecho se encuentra bajo investigación.

En horas del mediodía personal policial arribó al lugar tras un llamado de alerta efectuado por un hombre a la línea de emergencias. Y daba cuenta sobre una pelea de una pareja, con gritos y golpes. Tras acceder al edificio, los policías subieron al primer piso, alertados por un vecino quien les dijo que se venían escuchando golpes y gritos desde la unidad habitacional 1° A.

Un hombre abrió la puerta a los uniformados, en estado alterado. La mujer se encontraba tirada en la habitación, tapada con un buzo. En el piso había tres cuchillos. Fuentes oficiales señalaron que se trata de Felipe Herrera, de 39 años y de nacionalidad chilena.

Según trascendió, el sospechoso dijo que había estado con su pareja bebiendo alcohol y tomando pastillas desde la noche del sábado. El individuo habría reconocido que mantuvo una violenta pelea con la mujer y que la golpeó y atacó con un cuchillo. No está claro si existían denuncias previas por hechos de violencia de género.