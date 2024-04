Boca vuelve al Kempes y en un día inusual, para la semifinal contra Estudiantes

La exitosa puesta en escena del Boca-River por cuartos de final en el Kempes, con más de 40 mil visitantes en Córdoba por jugarse con las dos hinchadas, tendrá su correlato para el Xeneize en semifinales tras vencer al Millo, contra Estudiantes de La Plata que viene de eliminar a Barracas Central.

La fiesta de Boca y su gente por el vibrante 3-2 contra River puede prolongarse camino a la final. Será en un día impensado, ya que se enfrentarán con el Pincha el martes 30 de abril, en principio a las 20. No está confirmado oficialmente, pero se juega en esa fecha porque al día siguiente es primero de mayo, no laborable por se el Día del Trabajador. Lo que favorecerá a una mayor concurrencia.

Boca derrotó a River por 3 a 1 en Córdoba en el estadio Kémpes ( Ramiro Pereyra/ La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Juan Román Riquelme anticipó en Córdoba que no iba a pedir no jugar el fin de semana, ya que Boca se presenta este jueves contra Fortaleza en el noreste brasileño, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. Estudiantes aceptó, juega por copa este martes contra Gremio en La Plata por Libertadores, pero estaba a la recíproca con el club de La Ribera por la postergación en el cruce por Copa de la Liga (se terminó de jugar el pasado viernes y ganó el Pincha con un gol del cordobés Javier Correa).

La foto de la fecha que despeja las dudas acerca del gol anulado en el Superclásico, entre Boca y River. (Gentileza Agustín Cáffaro)

Lo que no quería Estudiantes era venir al Kempes, y proponía jugar en el AMBA por ejemplo en cancha de Lanús. Se desestimó en Liga Profesional por motivos de seguridad y económicos, ya que las 56 mil personas de capacidad del Kempes ofrecen todas las comodidades para las dos hinchadas. La otra llave, entre Argentinos Juniors y Vélez, va en San Nicolás el domingo 28.

EL ANTECENDENTE DEL BOCA-ESTUDIANTES EN EL KEMPES

Boca y Estudiantes por semifinales de Copa Argentina, en el Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Por Copa Argentina, Boca y Estudiantes se midieron en noviembre de 2023 en el Kempes, también en instancia de semifinales. El Xeneize venía de dejar en el camino a Talleres, por penales. Pero perdió contra el Pincha 3-2 en un partidazo. Y el equipo de La Plata sería a la postre el campeón, al vencer a Defensa y Justicia.