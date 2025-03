Belgrano y Talleres siguen sin ganarse: a quién le sirvió más el empate

Hay empates y empates. En el clásico anterior, 0 a 0 en el Kempes en octubre pasado, casi no hubo situaciones de riesgo, pese a que Talleres jugó con superioridad numérica toda la tarde. El de este domingo en Alberdi, como en los tres que se disputaron en el Gigante desde que Belgrano volvió a Primera, los goles y las emociones están.

Empataron otra vez, 1 a 1 por el disparo de Rick Morais y el penal con el que Franco Jara hundió al red de un Guido Herrera que debió haber sido expulsado en la falta al “Uvita” Fernández. Sin vencedores ni vencidos. ¿Quién salió ganando?

En la primera lectura, empatar fue más beneficioso para Talleres. Muy visitante en un reducto hostil, extendió a su racha sin derrotas ante el clásico rival para llevarla a casi dos décadas: 18 años y 11 meses sin caídas frente a Belgrano, en 14 encuntros disputados. La mayor racha a nivel mundial de la actualidad (estadísticas Gastón Trucco @gastontr16 en X).

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

Además de la racha, el presente de Talleres es muy volátil y perder el clásico iba a traer consecuencias. En marzo el “Cacique” Alexander Medina pasó de festejar el primer título para el club en la final contra River, a la ignominia de la eliminación ante Armenio por Copa Argentina y a arriesgar muchísimo en Alberdi.

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

Y ante Belgrano el DT se jugaba una carta brava. La derrota lo ponía en la cornisa, y a Andrés Fassi en el menester de buscar otro técnico a tres días del debut en Copa Libertadores, este miércoles frente al Sao Paulo. Perder era todo un desbarajuste para Talleres.

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

El empate le sirve. El punto, no. Sigue fuera de la zona de clasificación al octogonal de la Copa. Es cierto, apenas tres puntos por debajo de Gimnasia de La Plata, el último que entra y su próximo rival, el sábado 5 de abril. Como también es verdad que aparece a tres unidades del último de la tabla, San Martín de San Juan. Único equipo al que pudo vencer, en estas once fechas de competición.

Fútbol. Clásico. Belgrano y Talleres empartaron en un gol por bando en Alberdi (Ramiro Pereyra /La Voz)

El empate le cae un poco mejor a Talleres, aunque siga en deuda desde lo futbolístico (inquietante) y en lo numérico (apremiante). No le sobra nada, tampoco al “Cacique” Medina, y el resultado esperado y realmente tonificante del lado Albiazul, era ganar.

CÓMO LE CAE EL EMPATE A BELGRANO

Por ser local, con el respaldo de 40 mil personas que se hacen sentir, Belgrano intentó asumir un protagonismo ante Talleres y en el primer tiempo no lo consiguió. Reaccionó y encontró el empate, pero no pudo sacarse el mal sabor de boca al no cortar la racha adversa en los clásicos.

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

Y no logró sacar ventaja ante este Talleres deslucido y bamboleante del 2025. Quizá el más accesible en los papeles en estos cinco clásicos del 2022 a esta parte. Porque además se preparó dos semanas con ese fin, enfocado en el duelo, incluso con una mini pretemporada. Y no lo hizo valer ante un rival golpeado en lo anímico y que no genera confianza.

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

Además Belgrano dejó pasar la chance de acortar la brecha a la zona de clasificación en la Zona A, en la que ganó Barracas y con 17 puntos, al igual que Defensa y Justicia, le sacan seis puntos de distancia al Pirata. En los números Talleres está más cerca de avanzar al octogonal que este Belgrano de Zielinski que acumula cuatro fechas sin triunfos. Y el próximo viernes afrontará una salida riesgosa frente a Estudiantes en La Plata.

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

Belgrano no ganó el clásico y se toma con bronca pero sin dramatismo. De todos modos, el empate lo favorece menos que a Talleres.