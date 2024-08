Belgrano también se desprende de Santiago Longo: dónde jugará el volante

En una semana muy intensa en el mercado de pases, Belgrano también cederá a Santiago Longo, que seguirá los pasos de Matías Moreno, a la Fiorentina, y de Juan Barinaga, presentado como refuerzo de Boca.

Longo (26 años), continuará su carrera en el Sao Paulo, en este caso a préstamo por un año, con cargo y opción de compra. La otra oferta sobre la mesa era de un club de Emiratos Árabes, y se priorizó por los deportivo, ya que el volante jugará en uno de los poderosos del continente, que está en cuartos de final de Copa Libertadores y enfrentará al Botafogo, en duelo de brasileños.

Santiago Longo, volante y capitán de Belgrano, en el arribo a Ecuador para visitar a Delfín. (Prensa Belgrano)

“Faltan sólo las cuestiones técnicas. Es un sueño para Santi. Debería estar viajando a Brasil este domingo por la noche”, precisó su representante, José Scozzari. Y recordó que también había un ofrecimiento de un club de la MLS de Estados Unidos, por la compra del pase.

EL ENOJO DE LONGO Y SU SALIDA DE BELGRANO

En un lunes tormentoso en Alberdi, tras la derrota con Gimnasia y el duro cruce entre el DT Juan Cruz Real y el peruano Bryan Reyna, hubo declaraciones fuertes de Santiago Longo por las ofertas desechadas en Belgrano por su pase.

Santiago Longo en la zona de atención a los medios en el estadio Gigante de Alberdi de Belgrano. (La Voz)

“En el último tiempo no me ha tocado jugar siempre y uno busca las mejores oportunidades. Yo creo que siempre me he comportado bien con el club. Sobre todo cuando llegaron ofertas en enero y yo decidí seguir para estar en la Copa Sudamericana. Creo que yo que hubo cositas que no se manejaron bien desde la dirigencia”, descargó Longo.

Pretemporada de Belgrano en Rio Segundo. (Pedro Castillo / La Voz)

Y en ese momento, completó: “Hubo cosas que no me gustaron. No se manejaron bien conmigo. Seguramente lo hablaremos y todo va a estar bien. Si me toca seguir en Belgrano lo haremos lo mejor posible”.