Belgrano sumó minutos de fútbol ante Defensa y Justicia: resultados y formaciones

El Pirata disputó dos amistosos en Florencio Varela ante el Halcón. El DT Ricardo Zielinski probó algunas variantes.

15 de enero de 2026,

Nicolás Uvita Fernández convierte uno de sos dos goles con los que Belgrano le ganó a Defensa y Justicia un amistoso preparatorio

En el tercer amistoso de preparación para el inicio de la Liga Profesional, Belgrano jugó ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Hubo dos amistosos con un triunfo del Pirata y un empate.

Se espera que Emiliano Rigoni, el último de los refuerzos anunciados, pueda sumar minutos de fútbol el sábado, en el partido preparatorio ante Chacarita.

LOS AMISTOSOS DE BELGRANO ANTE DEFENSA Y JUSTICIA

En el primer partido disputado en el predio del Halcón de Varela, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski ganó 2 a 0. Ambos tantos fueron convertidos por Nicolás “Uvita” Fernández.

La formación de Belgrano fue la siguiente: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Álvaro Ocampo; Alcides Benítez, Santiago Longo, Adrián Sánchez y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Fernández. Luego ingresaron González Metilli y Gatti por Longo y Sánchez, respectivamente.

En el segundo juego, empataron en un gol. El gol del equipo cordobés fue de Lucas Passerini. Los que jugaron ese partido ante el Halcón fueron Matías Daniele; Agustín Falcón, Santino Gatti, Agustín Griguol y Julián Mavilla; Jeremías Lucco, Ulises Sánchez, Ramiro Hernandes y Brian Reyna; Gonzalo Zelarayán y Passerini.

Durante el encuentro ingresaron: Ramiro Tulián, Lautaro Gutiérrez y Juan Strumia por Gonzalo Zelarayán, Jeremías Lucco y Matías Daniele.

El plantel se seguirá entrenando en Casa Amarilla, predio perteneciente a Boca Juniors que está ubicado pegado a la mismísima Bombonera. Allí trabajará en doble turno y el sábado por la mañana jugará un nuevo amistoso ante Chacarita Juniors.

El Pirata tendrá su debut en la Liga Profesional el sábado 24 de enero, a las 22, visitando a Rosario Central por la primera fecha del torneo.

