Belgrano sumó minutos de fútbol ante Defensa y Justicia: resultados y formaciones

En el tercer amistoso de preparación para el inicio de la Liga Profesional, Belgrano jugó ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Hubo dos amistosos con un triunfo del Pirata y un empate.

Se espera que Emiliano Rigoni, el último de los refuerzos anunciados, pueda sumar minutos de fútbol el sábado, en el partido preparatorio ante Chacarita.

LOS AMISTOSOS DE BELGRANO ANTE DEFENSA Y JUSTICIA

En el primer partido disputado en el predio del Halcón de Varela, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski ganó 2 a 0. Ambos tantos fueron convertidos por Nicolás “Uvita” Fernández.

Francisco González Metilli ingresó en el segundo tiempo del amistoso entre Belgrano y Defensa y Justicia.

La formación de Belgrano fue la siguiente: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Álvaro Ocampo; Alcides Benítez, Santiago Longo, Adrián Sánchez y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Fernández. Luego ingresaron González Metilli y Gatti por Longo y Sánchez, respectivamente.

Belgrano le ganó y le empató un amistoso a Defensa y Justicia

En el segundo juego, empataron en un gol. El gol del equipo cordobés fue de Lucas Passerini. Los que jugaron ese partido ante el Halcón fueron Matías Daniele; Agustín Falcón, Santino Gatti, Agustín Griguol y Julián Mavilla; Jeremías Lucco, Ulises Sánchez, Ramiro Hernandes y Brian Reyna; Gonzalo Zelarayán y Passerini.

Durante el encuentro ingresaron: Ramiro Tulián, Lautaro Gutiérrez y Juan Strumia por Gonzalo Zelarayán, Jeremías Lucco y Matías Daniele.

Belgrano le ganó en el amistoso a Defensa y Justicia. (Prensa Belgrano).

El plantel se seguirá entrenando en Casa Amarilla, predio perteneciente a Boca Juniors que está ubicado pegado a la mismísima Bombonera. Allí trabajará en doble turno y el sábado por la mañana jugará un nuevo amistoso ante Chacarita Juniors.

El Pirata tendrá su debut en la Liga Profesional el sábado 24 de enero, a las 22, visitando a Rosario Central por la primera fecha del torneo.