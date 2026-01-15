Cómo regresa Emiliano Rigoni a Belgrano luego de 10 años: sus estadísticas

Belgrano oficializó el regreso de Emiliano Rigoni, quien volvió al club de barrio Alberdi luego de 10 años. Ricardo Zielinski ya cuenta con el volante que tuvo unas últimas temporadas en México y Brasil.

El mediocampista de 32 años vistió las camisetas de la Selección Argentina, el Zenit de Rusia, la Atalanta y la Sampdoria de Italia, el Elche de España y el Austin de Estados Unidos. Pero sus últimas dos temporadas las jugó con las camisetas del León y San Pablo.

En la temporada 2024-2025, el extremo de Colonia Caroya disputó 28 partidos entre Liga MX, Leagues Cup, Copa Libertadores y Campeonato Brasileño de Serie A. Con el conjunto de México, jugó 16 cotejos en los que anotó un gol y dio una asistencia.

Sus últimos pasos previo al regreso fueron con el equipo de Brasil. Allí, jugó 12 partidos y convirtió un tanto. Teniendo en cuenta ambos conjuntos, acumuló 1.058 minutos de juego, según el sitio especializado en estadísticas y mercado de pases, Transfermarket.

El extremo de Colonia Caroya llegó a Belgrano en condición de libre y firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2027. En su primera etapa como Pirata, jugó 76 partidos, marcó ocho goles y dio seis asistencias.