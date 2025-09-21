Vía Córdoba / Liga Profesional

Belgrano no cambia para el otro duelo con Newell’s, pero hay un par de bajas en el plantel

Este lunes enfrenta a la “Lepra” en Alberdi, ahora por el Clausura y para reposicionarse. Zielinski ratifica los once de Copa Argentina.

Jorge Nahúm
21 de septiembre de 2025,

Belgrano no cambia para el otro duelo con Newell’s, pero hay un par de bajas en el plantel
Con su goleador Franco Jara activadísimo, Belgrano se vuelve a topar con Newell's.

Todavía en estado de gracia por el triunfazo y la clasificación a semifinales de Copa Argentina, Belgrano se presenta ante su gente este lunes a las 21 de nuevo frente a Newell’s, ahora por el Clausura, en el que quiere recuperar terreno.

En principio Ricardo Zielinski mantendrá el once inicial del 3-1 en San Luis por Copa Argentina: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.

Pero en la lista de concentrados hay dos ausencias: Ulises Sánchez y Lucas Passerini no forman parte de la nómina debido a una sobrecarga en el recto anterior del cuadricep izquierdo y sobrecarga en el soleo derecho, respectivamente.

Franco Jara jugador de Belgrano fútbol. Copa Argentina en San Luis Belgrano 3 vs. Newells 1. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Por el lado de Newell’s, que quedó tambaleando por la derrota y la eliminación, con el DT Cristian Fabbiani en la cornisa; anuncia a Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Martín Fernández, Luca Regiardo, Éver Banega y Gonzalo Maroni; Carlos González y Darío Benedetto.

CÓMO ESTÁ BELGRANO EN LA TABLA

Franco Jara jugador de Belgrano fútbol. Copa Argentina en San Luis Belgrano 3 vs. Newells 1. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Belgrano no gana en Alberdi por el Clausura desde el triunfo sobre Banfield 2 a 1. Y quedó un tanto relegado, con nueve puntos. Está a tres puntos de Estudiantes de La Plata, el último de los que entran a octavos de final, y que juega a primera hora como local de Defensa y Justicia.

