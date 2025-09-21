Belgrano no cambia para el otro duelo con Newell’s, pero hay un par de bajas en el plantel

Todavía en estado de gracia por el triunfazo y la clasificación a semifinales de Copa Argentina, Belgrano se presenta ante su gente este lunes a las 21 de nuevo frente a Newell’s, ahora por el Clausura, en el que quiere recuperar terreno.

En principio Ricardo Zielinski mantendrá el once inicial del 3-1 en San Luis por Copa Argentina: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.

📋#CitadosBelgrano | Estos son los convocados por Ricardo Zielinski para enfrentar a Newell's en la fecha 9️⃣ del Clausura.#VamosBelgrano 🏴‍☠️ pic.twitter.com/ks6T1KlXlo — Belgrano (@Belgrano) September 22, 2025

Pero en la lista de concentrados hay dos ausencias: Ulises Sánchez y Lucas Passerini no forman parte de la nómina debido a una sobrecarga en el recto anterior del cuadricep izquierdo y sobrecarga en el soleo derecho, respectivamente.

Franco Jara jugador de Belgrano fútbol. Copa Argentina en San Luis Belgrano 3 vs. Newells 1. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Por el lado de Newell’s, que quedó tambaleando por la derrota y la eliminación, con el DT Cristian Fabbiani en la cornisa; anuncia a Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Martín Fernández, Luca Regiardo, Éver Banega y Gonzalo Maroni; Carlos González y Darío Benedetto.

CÓMO ESTÁ BELGRANO EN LA TABLA

Belgrano no gana en Alberdi por el Clausura desde el triunfo sobre Banfield 2 a 1. Y quedó un tanto relegado, con nueve puntos. Está a tres puntos de Estudiantes de La Plata, el último de los que entran a octavos de final, y que juega a primera hora como local de Defensa y Justicia.