Belgrano derrotó a Riestra en Alberdi en el regreso a la competencia y se prende en la tabla

La cuenta regresiva de Belgrano fue con una semana intensa, por el mercado de pases, y la completó con el compromiso ante Deportivo Riestra en el Gigante de Alberdi. Jugaron por la sexta fecha del Torneo de la Liga Profesional y fue triunfo local.

Ganaba el Pirata 1 a 0 con gol de Nicolás “Uvita” Fernández. Tres minutos después empató Herrera y, a los 27, desniveló nuevamente Jara.

El aliciente del Pirata es arrimarse a la punta, en la que hoy aparecen Talleres e Instituto, cinco puntos más arriba. Mientras espera rival para los octavos de final en Copa Sudamericana, entre Cerro Porteño y Paranaense de Brasil, que este jueves igualaron 1 a 1 en la ida en Paraguay.

El partido entre Belgrano y Deportivo Riestra

En los primeros minutos, el local tomó la iniciativa. Con el liderazgo de Longo desde el medio, tratando de abrir una defensa muy dura como la del visitante. A los ocho, desde un córner, tuvo el gol Troilo de cabeza pero la pelota se fue por arriba del travesaño.

Luego, a pesar de tener posesión de pelota, el Pirata no tuvo profundidad. No podía lastimar a su rival que se abroqueló atrás y trató de impedir cualquier intento de ataque en contra. El partido se jugaba hasta el área de Riestra sin generar situaciones de peligro.

En el final del primer tiempo, tuvo una chance González Metilli después de un centro desde la izquierda que bajó Barinaga para el ex Argentinos Juniors que anticipó a su defensor y definió desviado. Pero fue muy poco para un Belgrano que necesita sumar para aspirar a puestos de copas internacionales.

En el complemento, el ingreso de Nicolás Fernández por Juan Velázquez intentó darle ese “picante” que le faltó al Pirata en el primer tiempo. En las primeras dos pelotas, el Uvita habilitó primero a Reyna y su centro se fue al córner. En la segunda, la pelota fue para González Metilli que quiso darle un pase gol a Jara pero el defensor Barrionuevo la salvó despejando.

En la tercera intervención, el delantero proveniente de Defensa y Justicia probó de afuera, la pelota se desvió en un defensor y casi se le mete al arquero Arce por atrás en el desvío.

Y, en la cuarta intervención del nuevo delantero celeste llegó el 1 a 0, a los 21. El Uvita recibió después de una apilada de Reyna por izquierda y definió de derecha. Fue el primer grito de Fernández en Alberdi.

Nicolás Fernández recibió la pelota en el área y, con ayuda de un desvío, terminó convirtiendo el 1 a 0 de Belgrano ante Riestra en sus primeros minutos con su nueva camiseta.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/vXmuKHJpUj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 19, 2024

Tres minutos después, en una contra, vino el empate de Riestra en una contra letal. El delantero Jonathan Herrera encaró el área y la puso entre el primer palo y el achique del arquero Chicco. Así, puso las cosas 1 a 1 para sorpresa de los presentes.

Tras el gol de Uvita Fernández para Belgrano, Jhonatan Herrera quedó mano a mano e igualó el partido a la siguiente jugada y ahora es 1 a 1.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/m4tHhwzV6y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 19, 2024

Pero, sin desesperarse, a los 27 otra vez apareció el peruano Reyna para desarmar a los defensores rivales y habilitó a Jara que anticipó en el primer palo y dejó sin chances al arquero Arce para volver a ponerse en ventaja para alegría de los más de 30 mil hinchas piratas que estaban en Alberdi.

Tras una gran jugada de Reyna, Franco Jara apareció en el área para el 2 a 1 de Belgrano ante Riestra. ¡Tres goles en tres minutos!#LPFxTNTSports pic.twitter.com/RZCJIvSWRW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 19, 2024

Luego de la ventaja, Riestra salió de su campo y metió en el suyo a Belgrano que intetaba liquidarlo de contra. A los 44, Goitía mandaba la pelota al fondo de la red luego de un blooper del arquero Chicco pero el árbitro Fernando Espinoza lo anuló por posición adelantada.

Goitía convertía el empate de Riestra ante Belgrano luego de que la pelota se le escape al arquero de Belgrano, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/NbTiYRLqGt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 19, 2024

Y no hubo mucho tiempo para más. El Celeste festejó un triunfo ante un durísimo rival y llegó a los 11 puntos en la tabla y se anima a soñar nuevamente con pelear por el ingreso a las copas internacionales.

CÓMO LLEGA BELGRANO

Tras confirmar el lunes pasado a Nicolás “Uvita” Fernández como refuerzo resonante, Belgrano se quedó sin Nahuel Losada, quien seguirá su carrera en Lanús. Paradógicamente, próximo rival del Pirata el jueves 25 de julio en La Fortaleza. Atajara Ignacio Chicco, quien ya venía discutiendo la titularidad en el arco Celeste.

Otro que no estará es Matías Moreno. Tras purgar las dos fechas de suspensión, el zaguero podía reaparecer en la defensa pero pidió no concentrar. En rebeldía porque no se hace su pase al Alavés de España.

En la última línea podría darse la inclusión de Gabriel Compagnicci, quien regresó de su experiencia en Rumania. Mientras que “Uvita” Fernández integra la lista de concentrados y estará entre los suplentes. La buena noticia para Juan Cruz Real es que ya puede contar nuevemante con el goleador Franco Jara, quien será acompañado en el ataque por el peruano Bryan Reyna.

ASÍ VIENE RIESTRA ANTE BELGRANO

Sin ser una maravilla ni mucho menos, Deportivo Riestra va haciendo pie en su primera intervención en Primera. Con el mismo gen de la Primera Nacional: sacrificio, disciplina y pierna fuerte, a veces al límite.

El arquero ex Instituto, Ignacio Arce, es uno de los puntales del conjunto dirigido por el Ogro Cristian Fabbiani, y el alma del equipo es su capitán, Milton Céliz,

PROBABLES FORMACIONES DE BELGRANO Y DEPORTIVO RIESTRA

Belgrano: Ignacio Chicco; Mariano Troilo o Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola y Agustín Baldi; Juan Barinaga, Esteban Rolón, Santiago Longo y Juan Velázquez; Francisco González Metilli, Franco Jara y Bryan Reyna. DT: Juan Cruz Real.

Dep. Riestra: Ignacio Arce; Jonathan Goitia, Nicolás Sansotre, Nicolás Caro Torres, Alan Barrionuevo y Pedro Ramírez; Pablo Monje, Guillermo Pereira y Milton Celiz; Jonathan Herrera y Gustavo Fernández. DT: Cristian Fabbiani.