Entonado por su triunfo y la buena actuación en general que lo llevó la punta en el Federal A, el plantel de Racing de Nueva Italia se fue a Entre Ríos para enfrentar este domingo a las 15.30 a Juventud Unida de Gualeguaychú, por la cuarta fecha.

//Mirá también: Racing le ganó a Boca Unidos y es puntero en el Federal A

Todo parecía tranquilo en filas Albicelestes pero en la última práctica Emanuel Giménez, el rendidor volante central, sufrió una contractura y quedó descartado. Lo reemplazará Nicolás Fassino.

El otro cambio es por Diego Jara, quien sufrió un golpe en la cabeza en el triunfo ante Boca Unidos y no jugará por precaución. Lo más probable es que lo reemplace Martín Garnerone, el juvenil proveniente de Belgrano.

//Mirá también: Por las nuevas restricciones, suspendidos los torneos de Liga Cordobesa

Además Hernán Medina está atento a un golpe de Emiliano Blanco, pero lo más probable es que el entrenador podrá contar con el Mono, de buen torneo, para hacer dupla en la delantera.

La Academia es uno de los punteros con 7 unidades al igual que Chaco For Ever, que visitará a Gimnasia en Salta; y a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que tiene fecha libre. Juventud es penúltimo con un punto, y viene de ser goleado por Chaco For Ever 5-0.