¡Ay no!: un cordobés quiso bailar con un vaso de fernet en la cabeza pero nada terminó como lo pensaba

Un joven estaba en una fiesta en Córdoba y se le ocurrió bailar con un vaso de fernet arriba de la cabeza. Sin embargo, no todo terminó como lo esperaba y el momento quedó registrado por un amigo del cordobés, quien lo hizo viral.

En el video que subió Only in Córdoba se puede observar al joven tirando unos pasos y bajando con un vaso de fernet en la cabeza. Segundos después, la amiga que controlaba que no ocurriera ningún accidente se distrajo y el recipiente callo entero sobre la espalda del cordobés.

El momento provocó la risa de varios, sin embargo, muchos usuarios se preocuparon por la pérdida del fernet: “Cómo vas a dejar morir el ferne así!!!!??”, expresó una mujer en las redes.

Ante el episodio, el hombre quedó completamente mojado y sin fernet.

