“Atte, la inflación”: el ingenioso cartel de un almacén de Córdoba ante la galopante suba de precios

En medio de un contexto inflacionario e incertidumbre por el valor del dólar blue previo al balotaje que definirá al próximo presidente de Argentina, un almacén de Córdoba creó un ingenioso mensaje para impulsar sus ventas y se hizo viral.

Las familias averiguan métodos y recursos y piensan ideas para no perder por goleada la “guerra contra la inflación”, según dijo en su momento Alberto Fernández. Ante este escenario, la chispa cordobesa apareció para alegrarnos.

EL INGENIOSO MENSAJE DE UN CORDOBÉS PARA IMPULSAR LAS VENTAS

“No dejes para mañana lo que puedes comprar hoy. Atentamente, la inflación”. redactó uno de los empleados del local @messirve.cba que está ubicado en la avenida Colón al 1.140 y se caracteriza por sus sandwiches de milanesa.

Como si fuera poco, redactaron un desopilante estribillo del otro lado de la pizarra negra, digno de una canción de cuarteto: “Que te come, que te come, que te come, la inflación. Te aumenta el ferné y la coca y te destroza el corazón”.

El segundo mensaje del almacén de Córdoba. Foto: messirve.cb

El letrero sorprendió a todos los vecinos de barrio Santa Ana, las imágenes fueron compartidas a través de la plataforma Instagram y son furor en las redes sociales.

INFLACIÓN MES A MES EN CÓRDOBA EN 2023