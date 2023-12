Asesinaron al esposo de la cordobesa que había sido liberada por Hamas, según confirmó Israel

Daia Argentina confirmó en las últimas horas, a través del reporte del Ejército israelí, que murió el esposo de, Karina Engelbert, la cordobesa que fue liberada por Hamas junto a sus dos hijas de 18 y 11 años. Se trata de Ronen Engel.

Engel y sus hijas Mika (18) y Yuval (11) estuvieron privadas de su libertad por 52 días a raíz del conflicto en la Franja de Gaza y fueron liberadas el pasado lunes. Sin embargo, este viernes por la tarde se confirmó el peor final para el padre de la familia.

Karina Engelbert junto a sus dos hijas. La familia entera está desaparecida desde el atentado de Hamas al kibutz Nir-Oz.

ASESINARON AL ESPOSO DE LA CORDOBESA SECUESTRADA POR HAMAS

“Seis israelíes que estaban secuestrados en Gaza fueron asesinados por los salvajes terroristas de Hamas. Israel confirmó el fallecimiento de Eliyahu Margalit, Mia Goren, Ronen Engel, Aryeh Zalmanovich, Guy Iloz y Ofra Keidar”, redactó Daia a través de su cuenta de X.

Daia confirmó el asesinato de seis rehenes. Foto: Daia

Tomás Serlin, el sobrino de Karina, Ronen estuvo separado de su esposa e hijas desde el primer día del secuestro. “Del esposo de Karina no saben nada, no lo vieron en los 50 días, no saben cómo está, si está. No saben nada”, había contado el joven.

Paralelamente, contó consternado que el abuelo de las menores les preguntó entre lágrimas por su hijo, pero “nadie le pudo decir nada”. Lamentablemente, Ronan Engel falleció.