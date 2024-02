Asesinaron a un hombre en Córdoba: su pequeña hija lo encontró agonizando

Durante la madrugada de este lunes, el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba se vio teñido de negro por el asesinato de un hombre de 61 años. Su hija de 10 años fue quien escuchó ruidos y encontró a su padre agonizando con heridas cortantes en el pecho y los brazos.

La esposa de la víctima, Daniela, denunció que se trató de un crimen porque vio a una persona huir de la casa. “Tipo cuatro, mi nena se despertó para ir al baño y escuchó gritar al padre. Me despertó a mi, salgo y veo una espalda que cruzaba el patio encapuchada”, relató en diálogo con El Doce.

MATARON A UN HOMBRE EN CÓRDOBA: EL TESTIMONIO DE SU ESPOSA

La mujer contó que el hombre dormía en la cocina porque en la habitación no hay espacio y es ocupada por ella y su hija. Cuando vio a su marido, estaba “bañado en sangre, con el pecho y los brazos apuñalados”. “Le pedía que hablara, respiraba con dificultad y me decía ‘me duele el pecho, el corazón’”, siguió.

Daniela dijo que no sospecha de ninguna persona como autora del crimen. En tanto, la Policía sostuvo que la mujer declaró que su marido había protagonizado una pelea con un hijo de ella días atrás. También informaron que la víctima tenía antecedentes delictivos. “Nunca le hemos hecho nada a nadie, teníamos un puestito de venta, ahora estoy sola con una nena de 10 años y sin trabajo”, lamentó.