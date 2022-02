Finalmente llegó el día, este miércoles empezó la cirugía de trasplante del riñón que Dionisio Matías “Poli” Rodríguez (29) le donó a la esposa de su amigo de la infancia.

La noticia se había conocido en abril del año pasado y generó una gran repercusión por el noble gesto. Luego de algunos meses la Justicia autorizó este trasplante y por lo tanto ya se lleva a cabo.

Durante un asado, su amigo, Francisco “Pancho” Luna, un payador campestre, le comentó que su esposa necesitaba un trasplante de riñón debido a una enfermedad renal crónica terminal por poliquistosis.

“Le dije ahí nomás: ‘Le dono el riñón’”, contó Poli en su momento. Familiares de la mujer quisieron donarle el riñón, pero no eran compatibles, algo que sí era Poli.

Este miércoles, en diálogo con Aquí Petete, Luna aseguró: “Yo no pude donarle a Claudia; mi hermano tampoco. No me creía esto, porque estábamos en un asado, llamamos hasta que se dio, mi hermano sale mal y ahí entra él, pasamos por un montón de cosas”.

“Es un gesto tremendo, que no debe ser el único, mucha gente lo necesita y es un ejemplo. ‘Poli’ tiene 29 años y mi señora tiene 40″, sentenció.

La autorización de la Justicia para el trasplante de riñón

Poli necesitó de una autorización de la Justicia Federal para poder llevar adelante el procedimiento. El fallo favorable fue emitido por el juez federal N°3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja.

