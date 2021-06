Las fronteras del fútbol son inimaginables. Por ejemplo, para Álvaro Bely Medina, que salió desde el club Las Palmas y pasó por las inferiores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto y jugó en Brasil y en el fútbol peruano, y seguramente nunca imaginó que su carrera lo llevara a Moldavia. Más precisamente en el FC Balti en donde acaba de conseguir un logro trascendente para su equipo.

//Mirá También: Sabrina Maldonado, Pirata de Selección

El defensor quiere quedarse a jugar en Primera División del país ubicado entre Rumania y Ucrania Álvaro Bely Medina

En ese país que está ubicado geográficamente entre Rumania y Ucrania, el defensor de 27 años, está haciendo historia ya que ascendió a la Primera División. Allí juega con Rubén Gómez, otro cordobés con paso por el Pirata. Anoche, en el programa Línea de 4 de canal Showsport, Bely Medina contó su experiencia en un fútbol de un país del que se sabe poco: “Llegué a Moldavia gracias a un profesor de Córdoba. Entrenaba con él, volví de Brasil y se dio la posibilidad. Hable con Rubén Gómez, ex Belgrano, y a principios de enero se dio todo”.

Gómez jugó en Belgrano en 2003 y Bely Medina también pasó por el Celeste. Ambos ascendieron a la Primera División del fútbol de Moldavia Álvaro Bely Medina

Su carrera futbolística es amplia. “Jugué desde los 4 hasta los 15 años en Las Palmas, pasé por Belgrano y estuve cinco años en AFA. Volví a Las Palmas, donde quedé libre y me fui a Estudiantes de Río 4. Luego pasé por clubes de El Salvador, Perú y Brasil y después llegué al FC Balti, donde estoy ahora, en Moldavia”, contó Bely Medina.

Sus dificultades con el idioma, sus experiencias con sus compañeros y su adaptación al país también fueron tema de conversación en la nota: “Acá se hablan cuatro idiomas. Tres son rumano, ruso y moldavo. Algunos hablan un poco de inglés. Yo me manejo con el traductor de Google y con lo que me indica Gómez que hace más tiempo que está por estos países”, dijo.

El defensor se fue al país del este europeo para hacer historia en el FC Balti Álvaro Bely Medina

Y agregó: “Comemos en un restaurante todos los días. Casi no comemos nada de carne de vaca pero me adapto bien. Hace mucho que me muevo solo por muchos lugares donde jugué así que no me cuesta tanto adaptarme”.

Bely Medina tiene a su familia y amigos en barrio Las Palmas y también por Cosquín. “Me gustaría volver para jugar en Argentina así estoy cerca de mi familia y mis amigos. Mi familia jugó un papel fundamental. Hoy estoy muy contento por lo que estoy viviendo”, pensó en voz alta.

Pero ahora tiene un objetivo inmediato: “Quiero jugar en Primera División que fue un logro que tuvimos. Me tocó jugar en Primera en El Salvador y esto es un sueño que estoy viviendo. Para jugar en Primera hay que prepararse y estar bien físicamente”. Y cerró: “La idea del presidente del club es pelear en los primeros lugares y tenemos que pensar en eso para ir creciendo con el equipo”.

//Mirá También: Cristian Romero elegido el mejor defensor de la temporada en la Serie A de Italia