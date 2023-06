Alejandro Dolina en Córdoba y su visión del fútbol: Talleres, Belgrano y a quién elige para un “picado”

Con las “Instrucciones para elegir en un picado”, en las Crónicas del Ángel Gris, Alejandro Dolina mezcla el fútbol con la vida misma. Porque no reniega de la literatura futbolera y de sus autores, Y así mismo no es el genero que más le entusiasma. Eso sí, para hablar de fútbol siempre está dispuesto, y en su visita a Córdoba este martes, no gambeteó meterse a la cancha con Talleres y Belgrano y su presente.

“Talleres juega muy bien, lo he visto en varios partidos. Con Argentinos, el clásico cordobés. Belgrano es un poco más irregular, lo he visto jugar muy buenos partidos también, a veces no”, apuntó Dolina en una entrevista en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

“Me gusta mucho (Rodrigo) Garro. Tiene apellido de tanguero, y de parientes... como los míos en Junín”, asegura. Y ante la consulta sobre si lo elegiría para el picado, la respuesta es afirmativa. Un hombre sensible también para el fútbol.

“Los refutadores de leyenda nos van ganando a los hombres sensibles en todo el mundo, y acaso es inevitable. Hay un dominio del pensamiento lógico, más mercantil y burgués, sobre el soñador y pasional de los hombres sensibles. Pero a mi me parece que esta división en la realidad funciona a medias, no hay ni refutadores ni hombres sensibles químicamente puros. Y los que lo son, están en un manicomio”, asumió.

EL SILENCIO POR MARADONA Y EL BOCA DE RIQUELME

“No hice notas por la muerte de Diego, no me dio... no tenía ánimo. No podía salir a hablar y a cantar una milonga, en un momento en que estaba tan triste y dolorido”, evocó Dolina.

Jura que prefiere escribir sobre el amor, más que de fútbol. Y por sobre su adhesión por Boca. “Ha mejorado por un poco con Almirón, venimos de perder con Arsenal... No tenemos tan buen plantel como se dice. Ha logrado títulos en los últimos años, y resultados, no ha logrado juego”.

PARA VER A ALEJANDRO DÓLINA EN CÓRDOBA

Alejandro Dolina presenta este martes en el Teatro Real a su tradicional programa La venganza será terrible, un clásico de la radio. Será a las 20.30, acompañado por Patricio Barton y Gillespi, para su “drean team”.

En diferentes salas y espacios habrá teatro, música y diversidad de disciplinas artísticas que incluyen grandes figuras nacionales como alternativas del off y el circuito independiente.

Las ubicaciones están disponibles en autoentrada.com y en boleterías del teatro(San Jerónimo 66). Los precios van desde los 5.500 pesos y el miércoles llevará el show a Villa María.

La venganza..., con su contenido cultural, filosófico y a la vez humorístico y ocurrente, se transmite de lunes a viernes por AM750 y en Córdoba se emite por la FM de la Universidad Nacional de Córdoba (102.3).