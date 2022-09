Advierten por subas de hasta el 100 por ciento en colegios privados de Córdoba

Los colegios privados de Córdoba estimaron una suba de hasta el 100 por ciento en las cuotas mensuales para el ciclo lectivo 2023. Argumentaron que estos incrementos van en sintonía con la inflación, que mes a mes sigue aumentando.

El presidente de Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas, Javier Basanta Chao, afirmó que “la matrícula para el ciclo 2023, en comparación con la anterior, prácticamente duplicó su costo o en algunos casos se ubicó apenas por debajo”.

Escuelas en Córdoba Foto: SYSTEM

“Lógicamente, como todo incrementa, nosotros a principios de año teníamos una pérdida acumulada del 42 por ciento respecto al 2019″, confesó el titular de la organización empresarial. Y destacó que este nuevo incremento es “escalonado”.

Basanta Chao puntualizó que este año se determinó ”seguir los incrementos de la paritaria docente, la cual lleva un acumulado del 70 por ciento”. Por este motivo, del porcentaje de aumento en las cuotas, gran parte va al pago de sueldos del personal docente y no docente.

Costo y alternativas de pagos

Según cada institución, el costo de la matrícula va entre los 14 mil y los 60 mil pesos. “Somos conscientes que a los padres les cuesta y es una elección e inversión para sus hijos”, enfatizó Basanta. Frente a esta situación, las escuelas ofrecen alternativas de financiación.

“Estamos abiertos para dialogar, analizar cada caso y problemas particulares”, expresó el presidente de la cámara. “Los planes responden a la necesidad que tiene cada institución y hay bonificaciones por pago anticipado, planes de cuotas, estructuras de pago”, agregó.

Las matrículas escolares empiezan a cobrarse en Septiembre y Octubre Foto: Orlando Pelichotti

Cambio de una escuela privada a otra

Al ser consultado por si evidenciaron una deserción de las instituciones, Basanta consideró que hay una “traslación”. “Hay niños y niñas que migran de un colegio privado con un valor de cuota a otro más bajo. Ese porcentaje está entre el 12 al 13 por ciento”, apuntó.

“Pueden cerrar escuelas, si no cobramos lo que corresponde. Si uno no aplica las cuotas que corresponde, la institución no va a subsistir, pero es un escenario no muy cercano”, concluyó el representante de los centros educativos privados.