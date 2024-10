A 10 años de su gira de despedida, Dyango vuelve a los escenarios de Córdoba

A principio de 2024, Dyango sorprendió a sus seguidores tras el anuncio de una nueva gira por Sudamérica. Es que, el artista de 83 años había anunciado su retiro de los escenarios en 2014. Sin embargo, el cantante aseguró que se siente con energía y buena salud para volver a encontrarse con su público.

En el marco de su tour internacional, pasará por Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

DYANGO VUELVE A CÓRDOBA: TODO LO QUE HAY QUE SABER

“Aquella vez intenté retirarme por el dolor que sentía en la espalda, pero un doctor de aquí, de Barcelona, toda una eminencia, me operó y me dejó como nuevo. Entonces me dije ‘¿Qué coño hago ahora?’ y como lo mío es cantar, pedí perdón lógicamente, volví a hacerlo y la gente parece ser que lo agradeció”, dijo Dyango a Télam.

La llegada a Córdoba estaba programada para abril de este año, pero por cuestiones logísticas ajenas a la producción y al artista, se tuvo que reprogramar para octubre. De esta forma, el español regresará a Quality el jueves 24 de octubre para cantar todos los éxitos de sus 40 años de carrera.

DYANGO EN CÓRDOBA: PRECIO DE LAS ENTRADAS

Las entradas para ver a Dyango en vivo se pueden conseguir a través de la página de Quality Espacio o en boleterías habilitadas. Estos son los precios de las entradas: