Los trabajadores del histórico hotel Ayuí volvieron a manifestarse. En esta oportunidad, lo hicieron frente al Ministerio de Trabajo de la ciudad de Concordia. Los empleados no trabajan desde el cierre del hotel, en marzo del 2020.

Se trata de 18 familias que reclaman por sueldos atrasados, además de la incertidumbre respecto a su futuro. Los trabajadores del hotel sostuvieron que hace tres meses que no cobran sus salarios, y que el edificio está en condiciones indeseables. “Estamos en la misma situación, no se avanza nada. No hay un arreglo coherente, ni una respuesta tangible”, expresó el trabajador Marcos Gil.

Según manifestaron los empleados, los directivos del hotel desean armar una sociedad. Sin embargo, los trabajadores se niegan, y debieron solicitar que intervenga un abogado, que estuvo presente en los reclamos. “El abogado habló con la firma Balace, le pidió documentación para saber quiénes eran los dueños del hotel, e hicieron oídos sordos”, explica Gil.

Por su parte, la secretaria de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), remarcó que “esta es una lucha que viene desde hace mucho tiempo, ya que se está reclamando el pago de sueldos atrasados y conservar la fuente de trabajo”.